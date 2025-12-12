Il grande weekend di calcio su Sky e NOW | Serie A Serie C e top campionati europei

Un intenso weekend di calcio su Sky e NOW, dal 12 al 15 dicembre, offrirà appassionanti match di Serie A, Serie C, Premier League, Bundesliga e Ligue 1. Con dirette, studi e approfondimenti, gli appassionati potranno seguire tutte le emozioni dei principali campionati europei, vivendo un evento imperdibile per gli amanti del calcio.

Da venerdì 12 a lunedì 15 dicembre in campo Serie A Enilive, Serie C Sky Wifi, Premier League, Bundesliga e Ligue 1: dirette, studi e approfondimenti su Sky e NOW. Da venerdì 12 a lunedì 15 dicembre il calcio è protagonista assoluto su Sky e in streaming su NOW, con un palinsesto che coinvolge Serie A Enilive, Serie C Sky Wifi, Premier League, Bundesliga e Ligue 1. Un weekend lungo quattro giorni, scandito da dirette, anticipi, posticipi e big match nazionali e internazionali. Venerdì 12 dicembre. Serie C Sky Wifi – 18ª giornata. ore 20.30 Juventus Next Gen – Pianese. Bundesliga – 14ª giornata. 🔗 Leggi su Sportface.it

Nedo Nadi Salerno: grande weekend di gare nelle Qualificazioni Regionali Assoluti di spada - facebook.com Vai su Facebook

Il grande weekend di calcio su Sky e NOW: quattro giorni di partite tra Serie A, Serie C, Premier League, Bundesliga e Ligue 1 - Il grande weekend di calcio su Sky e NOW: quattro giorni di partite tra Serie A, Serie C, Premier League, Bundesliga e Ligue 1 ... sportface.it scrive

Premier League, Bundesliga e Ligue 1: tutte le gare del weekend su Sky e NOW - Da oggi a domenica 30 novembre in campo la Premier League inglese, la Bundesliga tedesca e la Ligue 1 francese. Da sport.sky.it

Il più grande spettacolo del mondo | La stagione di calcio 2024/2025 su Sky Sport

Video Il più grande spettacolo del mondo | La stagione di calcio 2024/2025 su Sky Sport Video Il più grande spettacolo del mondo | La stagione di calcio 2024/2025 su Sky Sport