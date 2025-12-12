Il governo bulgaro si dimette dopo un’ondata di proteste contro la corruzione

Il governo bulgaro ha annunciato le dimissioni l’11 dicembre, in seguito a massicce proteste contro la corruzione e le inefficienze dell’apparato statale. La decisione arriva a poche settimane dall’ingresso della Bulgaria nell’eurozona, segnando un momento cruciale nella politica nazionale e sollevando incertezze sul futuro del paese.

L’11 dicembre il governo bulgaro si è dimesso all’indomani di una nuova imponente manifestazione contro la corruzione nell’apparato statale e a tre settimane dall’ingresso della Bulgaria nell’eurozona. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Il governo bulgaro si dimette dopo un’ondata di proteste contro la corruzione

#Bulgaria Il governo bulgaro si è dimesso. Ma non credete a chi da domani vi dirà che era un governo guidato da un Premier filorusso e sovranista. In realtà il Primo Ministro Rosen Zhelyazkov era un vero e proprio europeista convinto che, dal 15 gennaio sco - facebook.com Vai su Facebook

Decine di migliaia in piazza a Sofia, la pressione della generazione Z contro la corruzione ha portato alle dimissioni del governo bulgaro Vai su X

Il governo bulgaro si dimette dopo un’ondata di proteste contro la corruzione - L’11 dicembre il governo bulgaro si è dimesso all’indomani di una nuova imponente manifestazione contro la corruzione nell’apparato statale e a tre settimane dall’ingresso della Bulgaria nell’eurozona ... Come scrive internazionale.it

Bulgaria, cade il governo dopo le proteste contro la corruzione - "Il governo si dimette oggi", ha dichiarato ai giornalisti il primo ministro bulgaro Rossen Jeliazkov dopo un incontro con i leader dei partiti al potere. Segnala tg24.sky.it