Il giallo del convento venduto a un decimo del suo valore a Genova | È una truffa

A Genova, il caso del convento venduto a un decimo del suo valore ha suscitato sospetti e polemiche. Lo sfratto di Casa Raphael ha scosso la città e portato all'apertura di un'indagine da parte della procura, con il Vaticano che ha avviato un'istruttoria. Una vicenda intricata che solleva interrogativi sulla trasparenza e sulla legalità della transazione.

Lo sfratto di Casa Raphael a Genova è un giallo. Sulla compravendita c’è un’indagine della procura. Anche il Vaticano ha aperto un’istruttoria. E l’ex cardinale Angelo Bagnasco, fa sapere Il Fatto Quotidiano, è preoccupato. L’ipotesi di reato è truffa. Ai danni delle Suore Sacramentine di Bergamo, ex proprietarie del monastero, ceduto nel 2023 alla Byron srl, fondata e guidata fino al 2019 dall’immobiliarista Eros Maggio, ceduta poi ai familiari. La vendita del convento. Nel 2022 la Byron ha tentato di rivendere al comune di Genova l’ex cinema porno Chiabrera a cinque volte il prezzo di acquisto. 🔗 Leggi su Open.online

Nel 2022 la Byron ha tentato di rivendere al comune di Genova l'ex cinema porno Chiabrera a cinque volte il prezzo di acquisto.

