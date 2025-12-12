Il ghiacciaio dell'Apocalisse colpito da centinaia di terremoti | rischi estremi in caso di collasso

Fanpage.it | 12 dic 2025

Analizzando i dati delle stazioni sismiche dislocate in Antartide uno scienziato ha rilevato che il ghiacciaio Thwaites, noto come "Ghiacciaio dell'Apocalisse", è stato colpito da centinaia di terremoti glaciali. Le conseguenze del suo collasso sono considerate catastrofiche. Fanpage.it

ghiacciaio apocalisse colpito centinaiaAll'estremità del ghiacciaio dell'Apocalisse in Antardide ci ci sono stati centinaia di terremoti glaciali finora sconosciuti - Verificatisi tra il 2010 e il 2023, non sono mai stati inclusi nei cataloghi sismici. wired.it

Immagine generica

Qual è la situazione del Ghiacciaio dell'Apocalisse? #shorts

Video Qual è la situazione del Ghiacciaio dell'Apocalisse? #shorts