Il futuro mega ospedale | Progetto spettacolare

Il nuovo ospedale di Busto-Gallarate si prepara a essere un importante punto di riferimento sanitario, con un progetto definito

"Il governatore Attilio Fontana mi ha detto che ha visto il progetto ed è uno spettacolo". Con queste parole il sindaco di Busto Arsizio, Emanuele Antonelli, ha anticipato l'attesa presentazione ufficiale del nuovo ospedale di Busto-Gallarate in programma proprio oggi a MalpensaFiere. Un entusiasmo confermato anche durante l'incontro con l'Università Cittadina: "Mi dicono che sarà meraviglioso". I primi render del progetto firmato dallo studio Zaha Hadid Architects mostrano una struttura profondamente diversa da quella abbozzata nel precedente mega progetto elaborato dall'Asst Valle Olona. Il nuovo ospedale, denominato Grande Ospedale della Malpensa, appare come un salto nel futuro pensato per diventare punto di riferimento architettonico e funzionale per tutto il territorio.