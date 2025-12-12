Il futuro di Rimini Sud | così 20 progetti e 135 milioni di euro trasformeranno la città

Rimini Sud si appresta a una grande trasformazione grazie a 20 progetti e un investimento di 135 milioni di euro, il più consistente degli ultimi 70 anni. Il sindaco Jamil Sadegholvaad ha annunciato questa svolta durante un incontro con la cittadinanza, focalizzandosi sul futuro dell’ex colonia Novarese e sui cambiamenti che interesseranno la zona.

