Il futuro di Rimini sud | Condhotel alla Novarese Il Palas 2 a Miramare? Decideremo con Ieg

Il futuro di Rimini sud si definisce tra nuovi investimenti e progetti strategici. La Novarese potrebbe trasformarsi in un condhotel, mentre la realizzazione del Palas 2 a Miramare sarà decisa in collaborazione con Ieg. Questi interventi rappresentano un passo importante per lo sviluppo dell’area e il rafforzamento dell’offerta turistica e sportiva della città.

Rimini, 12 dicembre 2025 – La Novarese "può diventare un condhotel". E lì dietro potrebbe anche sorgere il nuovo Palas 2. Ma se alla fine il Comune e Ieg decideranno di realizzarlo a Miramare, "non potrà essere certo la struttura da 10mila posti che ci proponete di fare". Ha voluto mettere le cose in chiaro l'altra sera il sindaco Jamil Sadegholvaad, all'affollata riunione organizzata da comitati e associazioni di Rimini sud. Oltre 300 persone alla sala dell'hotel Touring per l'incontro (qualcuno è rimasto fuori) e più di 2mila collegate alla diretta streaming. "A Miramare sono cresciuto e ce l'ho nel cuore.

