Il futuro dell’Occidente? Atreju celebra l’atlantismo del governo Malan | Il buon rapporto con gli Usa aiuta la Ue

All’interno di Atreju, si è svolto un panel dedicato al dialogo transatlantico, evidenziando l'importanza di Roma come punto di raccordo tra Stati Uniti ed Europa. Malan ha sottolineato come un buon rapporto con gli Usa possa favorire l’interesse dell’Unione Europea, in un contesto di trasformazioni geopolitiche globali.

Il futuro dell’Occidente, oggi, passa anche da Roma. È questa la cornice entro cui si è mosso il panel di Atreju dedicato al dialogo transatlantico, con l’Italia indicata come possibile cerniera tra Stati Uniti ed Europa in una fase di profonda ridefinizione degli equilibri globali. Un confronto articolato, privo di toni celebrativi, segnato da letture differenti ma convergenti su un punto essenziale: la centralità del rapporto con Washington resta un dato strutturale, non contingente. Malan: “l’Ue segue Giorgia Meloni”. Lucio Malan, capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato, ha messo subito a fuoco il punto: « Noi non possiamo fare a meno dell’Europa – ha detto – togliere all’Europa prospettive internazionali sarebbe autolesionistico». Secoloditalia.it

Atreju 2025: Il futuro dell'occidente passa per Roma: l'Italia al centro del dialogo transatlantico - facebook.com facebook

Ciò che servirebbe all'umanità è un' #Europa ponte di #pace tra Oriente e Occidente. Punto di riferimento per il #disarmo e la #civiltà, fondati sui saperi della #nonviolenza. Nella corsa agli #armamenti e nella #guerra non c'è futuro, né per l'Europa né per il res x.com