Il futuro dell’Occidente? Atreju celebra l’atlantismo del governo Malan | Il buon rapporto con gli Usa aiuta la Ue

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

All’interno di Atreju, si è svolto un panel dedicato al dialogo transatlantico, evidenziando l'importanza di Roma come punto di raccordo tra Stati Uniti ed Europa. Malan ha sottolineato come un buon rapporto con gli Usa possa favorire l’interesse dell’Unione Europea, in un contesto di trasformazioni geopolitiche globali.

Il futuro dellOccidente, oggi, passa anche da Roma. È questa la cornice entro cui si è mosso il panel di Atreju dedicato al dialogo transatlantico, con l’Italia indicata come possibile cerniera tra Stati Uniti ed Europa in una fase di profonda ridefinizione degli equilibri globali. Un confronto articolato, privo di toni celebrativi, segnato da letture differenti ma convergenti su un punto essenziale: la centralità del rapporto con Washington resta un dato strutturale, non contingente. Malan: “l’Ue segue Giorgia Meloni”. Lucio Malan, capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato, ha messo subito a fuoco il punto: « Noi non possiamo fare a meno dell’Europa – ha detto – togliere all’Europa prospettive internazionali sarebbe autolesionistico». Secoloditalia.it

il futuro dell8217occidente atreju celebra l8217atlantismo del governo malan il buon rapporto con gli usa aiuta la ue

© Secoloditalia.it - Il futuro dell’Occidente? Atreju celebra l’atlantismo del governo. Malan: “Il buon rapporto con gli Usa aiuta la Ue”