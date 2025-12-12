Il futuro dell’ex Transatlantico Un’asta per assegnare la gestione

L’ex Transatlantico di Seveso, recentemente sottoposto a interventi di riqualificazione, sarà oggetto di un’asta per l’assegnazione della gestione in diritto di superficie per 30 anni. Un’opportunità che segna il futuro di questa struttura e apre nuovi scenari di valorizzazione e utilizzo.

L'ex "Transatlantico" di Seveso, oggetto di un corposo intervento di riqualificazione non ancora del tutto completato, sarà assegnato all'asta in diritto di superficie per 30 anni. Sono attese fino al prossimo 16 gennaio le offerte per aggiudicarsi la gestione dell'intero complesso immobiliare delle ex piscine, oggi composto da due campi da padel, un campo da calcetto, una struttura prefabbricata dotata di tre spogliatoi, wc e docce, un locale ristororeception, un vano tecnico e un magazzino. All'interno del complesso, compreso tra le vie Ortles e Redipuglia, sono inoltre presenti un'area libera edificabile e un'area verde che deve essere conservata.