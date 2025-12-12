Il flop di Landini gli scioperi a razzo e la Sapienza nasconde chi sta sulle p…e ai Pro Pal

L’attenzione pubblica si concentra sugli scioperi a raffica e sui recenti eventi alla Sapienza, mentre il flop di Landini sembra passare in secondo piano. Tuttavia, il fenomeno degli scioperi improvvisi e frequenti continua a influenzare il clima sociale e politico, evidenziando tensioni e dinamiche complesse nel panorama sindacale e lavorativo italiano.

Lo sciopero di Landini ha floppato, ma il problema degli scioperi a "razzo" resta. Viaggiamo al ritmo di quattro proteste preannunciate al giorno. È solo una delle tante questioni affrontate nell'edizione del Tempo di sabato 13 dicembre. Ampio spazio, poi, alla presentazione alla Sapienza del libro di Daniele Capezzone, con la partecipazione di tutti coloro che stanno alle p.e ai Pro Pal. Se siete violenti, a queste latitudini, potete fare quello che volete. Se, al contrario, non lo siete si gioca a nascondino. Ve lo spiegheremo meglio domani.