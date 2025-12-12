Il fiuto del cane Jackpot scopre 138 chili di cocaina nascosti in un camion al porto di Civitavecchia
Un intervento del fiuto del cane Jackpot ha portato alla scoperta di 138 chili di cocaina nascosti in un camion proveniente dalla Spagna al porto di Civitavecchia. L'operazione ha consentito di mettere in luce un importante traffico di droga, con l'arresto di un uomo di 42 anni coinvolto nel trasporto illecito.
Maple, l’ex cane poliziotto che ora salva gli alveari (scovando quelli malati con il suo fiuto) - Maple, una English springer spaniel in pensione, ha intrapreso un nuovo ruolo sorprendente: proteggere le api in Michigan. Riporta greenme.it
Era un cane poliziotto e oggi salva le api grazie al suo fiuto straordinario: la storia di Maple - In pensione dal lavoro di cane da ricerca, Maple ora aiuta a salvare le api per un nuovo progetto della Michigan State University. Riporta fanpage.it