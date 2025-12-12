Il film su Malaparte è realtà Gli amori e i dolori del giovanissimo Curzio

È in fase di realizzazione il film dedicato a Malaparte, un progetto nato dall’entusiasmo di un team di professionisti provenienti dalla scuola di cinema Anna Magnani. Dopo mesi di lavoro e speranze, la produzione prende forma, portando in scena gli amori e i dolori del celebre scrittore e artista italiano.

Prato, 12 dicembre 2025 – E che film su Malaparte sia. Non era scontato mettere le ali a un progetto che fino a ieri sembrava solo un sogno chiuso nel cassetto del regista Massimo Smuraglia, dello sceneggiatore Gabriele Marco Cecchi e dello storico Walter Bernardi, maturato nel 'cantiere culturale' della scuola di cinema Anna Magnani. E invece, ciak si gira sull'infanzia e l'adolescenza dell'autore di "Maledetti Toscani" che rivendicò sempre con orgoglio l'essere pratese, anche quando negli anni Cinquanta dalla Cina diceva che "il cuore per la città batterà finché a Prato batteranno i telai". Per il lungometraggio intitolato "Curtino.

A realizzarlo la Scuola di Cinema Anna Magnani e Rio Film. Le riprese inizieranno tra la primavera e l'estate del prossimo anno. Gli attori saranno individuati tramite casting - facebook.com Vai su Facebook