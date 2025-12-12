Il fatto del giorno | l' annuncio di Vasco del concerto-evento per Don Gallo | Video

Vasco Rossi annuncia un concerto-evento per celebrare Don Gallo, fondatore della sua comunità 55 anni fa. L'evento, previsto per il 2026, sarà una grande festa in onore di una figura che ha lasciato un'importante eredità sociale e spirituale. Un momento speciale che unisce musica e memoria, rendendo omaggio a una vita dedicata agli altri.

«Viva Don Gallo e la grande festa che si terrà nel 2026 in suo onore per aver fondato 55 anni fa la sua comunità. Lui è scomparso 13 anni fa, ma in realtà è sempre con noi, nei nostri pensieri più audaci», con questo messaggio Vasco annuncia la sua presenza in concerto a Genova in occasione dell'evento "Dimmi chi escludi", un tributo che nel 2026 si terrà in piazza Matteotti a 13 anni dalla scomparsa di Don Gallo. Leggi di più nell'articolo di Claudio Cabona.

