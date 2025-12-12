il dopo di noi nel nome di vania feliziani un messaggio di vita e di speranza

Oggi a Tolentino è stato inaugurato il progetto “Dopo di Noi” intitolato all’ingegnere Vania Feliziani, un’iniziativa che rappresenta un messaggio di vita e speranza. L’evento, che si è svolto nel pomeriggio, ha visto il taglio del nastro e sottolinea l’importanza di supportare le persone con disabilità e le loro famiglie nel percorso di autonomia e inclusione.

Tolentino, 12 dicembre 2025 – Taglio del nastro, oggi pomeriggio, per il Dopo di Noi a Tolentino, intitolato all'ingegnere Vania Feliziani. Un'inaugurazione che ha coinciso anche con la celebrazione dei trent'anni di attività del Centro Arancia. Per il Dopo di Noi sono stati effettuati dei lavori di adeguamento degli spazi in una parte dell'ex monastero Santa Teresa. Il progetto -che attiva percorsi di autonomia per persone con disabilità, promosso dall'Ambito territoriale sociale XVI e dal Comune, e finanziato dal Pnrr- accoglierà dodici ospiti. Sono stati trasformati tre alloggi in sei cameredormitori; l'area è dotata anche di un sistema di videosorveglianza.

