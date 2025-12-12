Il dj set e gli omaggi a Lucio Battisti e Raffaella Carrà | ecco come sarà la festa di Capodanno a Terni

Il Capodanno a Terni si presenta all'insegna della musica e degli omaggi ai grandi artisti italiani. La festa, che prenderà il via mercoledì 31 dicembre alle 10 in piazza Ridolfi, vedrà protagonisti un dj set e tributi a Lucio Battisti e Raffaella Carrà, con Luca Lazzari alla console. Un evento musicale per salutare l’anno vecchio e accogliere quello nuovo.

Il capodanno di Terni comincia intorno alle 10 di mercoledì 31 dicembre quando sul palco di piazza Ridolfi salirà Luca Lazzari, storico deejay di Radio Dimensione Suono, oggi speaker e direttore di Radio Padova. Sarà lui ad accendere la festa della città dell’acciaio per un programma che andrà. Ternitoday.it Un omaggio a Lucio Dalla arrangiato per pianoforte, violoncello, chitarra e tastiere - facebook.com facebook © Ternitoday.it - Il dj set e gli omaggi a Lucio Battisti e Raffaella Carrà: ecco come sarà la festa di Capodanno a Terni

OMAGGIO A LUCIO BATTISTI MIX

Video OMAGGIO A LUCIO BATTISTI MIX Video OMAGGIO A LUCIO BATTISTI MIX