il divino dialogare di cotognini nella bottega di giovanni santi

Sabato alle ore 11 si inaugura presso la Casa Natale di Raffaello la mostra personale

Si apre sabato alle ore 11 alla Casa Natale di Raffaello Divino Dialogare, mostra personale di Fabrizio Cotognini, che sarà visibile fino al 1° febbraio. Curata da Umberto Palestini, l'esposizione è concepita come un dialogo inedito con l'ombra aleggiante di Raffaello, presentando una selezione di ventisette opere dell'artista maceratese, classe 1983, tra cui incisioni, disegni e fusioni realizzate ad hoc per la mostra. "Cotognini è un artista compositore, che elabora un raffinato linguaggio espressivo dagli accenti musicali, inscritto in una doppia ottica – racconta Palestini –; il procedimento adottato per questa personale si concentra sulla ricerca di grandi e preziose incisioni legate alle opere universali di Raffaello.