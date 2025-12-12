Il Divino Dialogare di Cotognini nella Bottega di Giovanni Santi
Sabato alle ore 11 si inaugura presso la Casa Natale di Raffaello la mostra personale
Si apre sabato alle ore 11 alla Casa Natale di Raffaello Divino Dialogare, mostra personale di Fabrizio Cotognini, che sarà visibile fino al 1° febbraio. Curata da Umberto Palestini, l’esposizione è concepita come un dialogo inedito con l’ombra aleggiante di Raffaello, presentando una selezione di ventisette opere dell’artista maceratese, classe 1983, tra cui incisioni, disegni e fusioni realizzate ad hoc per la mostra. "Cotognini è un artista compositore, che elabora un raffinato linguaggio espressivo dagli accenti musicali, inscritto in una doppia ottica – racconta Palestini –; il procedimento adottato per questa personale si concentra sulla ricerca di grandi e preziose incisioni legate alle opere universali di Raffaello. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
"La Madre e il Figlio. Figurazione dell'amore divino". La nuova mostra al Museo Civico “Amedeo Lia” dal 5 dicembre al 15 marzo 2026 Curata da Andrea Marmori, con il contributo di Elena Gerini, l’esposizione, dedicata alla maternità di Maria e al legame - facebook.com Vai su Facebook