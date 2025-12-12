Il discorso di Mattarella ai diplomatici | È il quarto Natale di guerra per gli ucraini

Durante la cerimonia di fine anno con il corpo diplomatico, il presidente Mattarella ha sottolineato la drammatica situazione in Ucraina, evidenziando che si tratta del quarto Natale di guerra per il popolo ucraino. Un intervento che ha richiamato l'attenzione sulla crisi in corso e sull'importanza della solidarietà internazionale.

Alla cerimonia dello scambio degli auguri di fine anno con il corpo diplomatico, Sergio Mattarella ha aperto il suo intervento richiamando la guerra in corso in Ucraina: «È il quarto Natale di guerra per il popolo ucraino. Si moltiplicano gli attacchi russi alle città e alle infrastrutture civili ed energetiche. Le vittime civili sono sempre più numerose». Il presidente ha ribadito la posizione di Roma e Bruxelles: «L’ Europa e l’ Italia restano saldamente al fianco dell’Ucraina e del suo popolo, con l’obiettivo di una pace equa, giusta e duratura, rispettosa del diritto internazionale, dell’indipendenza, della sovranità, dell’integrità territoriale, della sicurezza ucraine». Lettera43.it

Mattarella: “Non può evocare la pace chi muove la guerra. La sola minaccia del nucleare è un crimine contro l’umanità” - Appare insensata la pace evocata da parte di chi, muovendo guerra, pretende in realtà di imporre le proprie condizioni”. ilfattoquotidiano.it

Mattarella, dinamiche bilaterali pongono deboli alla mercé del più forte - 'L'Unione Europea, una delle più riuscite esperienze di pace tra i popoli e di democrazia, è nata e si è ampliata ... notizie.tiscali.it

"Adesso accendiamo la torcia. E avviamo nelle strade, nelle città, questi segni di speranza e di pace". Questo l’invito conclusivo del discorso del Presidente Mattarella in occasione dell'inaugurazione del Viaggio della Fiamma Olimpica in Italia, tenutasi ieri, 5 d - facebook.com facebook

#HumanRightsDay Giornata Mondiale dei Diritti Umani. messaggio del Presidente Mattarella. "Esiste un rapporto inscindibile tra diritti umani e pace: il rispetto dei primi è premessa essenziale della seconda" scrive il Capo dello Stato. x.com