Il discorso di Mattarella ai diplomatici | È il quarto Natale di guerra per gli ucraini

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la cerimonia di fine anno con il corpo diplomatico, il presidente Mattarella ha sottolineato la drammatica situazione in Ucraina, evidenziando che si tratta del quarto Natale di guerra per il popolo ucraino. Un intervento che ha richiamato l'attenzione sulla crisi in corso e sull'importanza della solidarietà internazionale.

Alla cerimonia dello scambio degli auguri di fine anno con il corpo diplomatico, Sergio Mattarella ha aperto il suo intervento richiamando la guerra in corso in Ucraina: «È il quarto Natale di guerra per il popolo ucraino. Si moltiplicano gli attacchi russi alle città e alle infrastrutture civili ed energetiche. Le vittime civili sono sempre più numerose». Il presidente ha ribadito la posizione di Roma e Bruxelles: «L’ Europa e l’ Italia restano saldamente al fianco dell’Ucraina e del suo popolo, con l’obiettivo di una pace equa, giusta e duratura, rispettosa del diritto internazionale, dell’indipendenza, della sovranità, dell’integrità territoriale, della sicurezza ucraine». Lettera43.it

