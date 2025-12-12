Il disagio giovanile torna al centro dibattito | doppia seduta straordinaria del Consiglio comunale

Il disagio giovanile riacquista rilevanza nell'agenda politica locale, con una doppia seduta straordinaria del Consiglio comunale. Dopo i recenti approfondimenti in Commissione, si approfondiscono temi come dispersione scolastica, abbandono educativo e baby gang, evidenziando l'importanza di interventi mirati per affrontare le sfide che coinvolgono le nuove generazioni.

Il rapporto dell'osservatorio di Con i bambini racconta il disagio giovanile superando le letture stigmatizzanti: solo conoscendo a fondo le periferie sarà possibile ridurre i divari educativi e sociali, e anche affrontare gli allarmi da prima pagina Vai su X

Una cassetta per promuovere l’ascolto e contrastare il disagio giovanile - facebook.com Vai su Facebook

Disagio giovanile, Gulino (Psicologi): ascoltare e non chiedere “Dove sei?”, ma “Come stai?” - Sull’inserto Noi Magazine di Gazzetta del Sud l’approfondimento con la presidente del CNOP: famiglia e scuola i luoghi in cui riconoscere i segnali e intervenire con supporto professionale ... Scrive msn.com

Gulino: «Servono interventi strutturali contro il disagio psicologico giovanile» - La presidente CNOP in Senato nell’ambito dell’iniziativa promossa dal senatore cosentino Mario Occhiuto: «Disagio giovanile sotto gli occhi di tutti, il nuovo Centro per la Salute del Cervello è un pa ... Secondo cosenzachannel.it

