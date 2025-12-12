Il dibattito sul piano di Trump è un’altra macabra presa in giro
Il dibattito sul piano di Trump e le concessioni territoriali richieste all'Ucraina si configura come un'ulteriore presa in giro, alimentando un rovesciamento delle responsabilità. Si dipinge un quadro in cui sono gli ucraini a essere i riluttanti, ignorando le vere dinamiche e le conseguenze di una trattativa che rischia di minare la stabilità della regione.
Tutto il dibattito sul cosiddetto piano di pace trumpiano e le «concessioni territoriali» richieste all’Ucraina somiglia molto a una grande presa in giro, che contribuisce al consueto rovesciamento della realtà e delle responsabilità, come se fossero gli ucraini a fare i difficili, a non voler cedere questo o quel misero pezzetto di terra in cambio della pace. Rovesciamento che è il cuore della narrazione putiniana, ripetuta ogni giorno in Italia da politici e giornalisti di cui dovremmo vergognarci, tutti quanti noialtri, non essendo evidentemente capaci di farlo loro (e pure quelli che li applaudono, che li invitano nei loro programmi e che continuano a trattarli come autorevoli pensatori). 🔗 Leggi su Linkiesta.it
Russia Takes Lives Every Day! — Zelenskyy’s Urgent Warning to the Coalition of the Willing!
Promesse di catene internazionali, 180 camere immerse nel verde, un albergo diffuso e investimenti in project financing: cronaca di un piano mai realizzato che ancora oggi condiziona il dibattito sul futuro del Colle di Biumo LEGGI QUI: https://www.varesenew - facebook.com Vai su Facebook
Il #Milan pensa a #ThiagoSilva Una suggestione, che però pian piano sta acquistando corpo. Thiago Silva al Milan, a gennaio: non è un’utopia. All’interno del Milan c’è un dibattito aperto: chi coglierebbe l’opportunità, chi invece ritiene che abbia fatto il suo te Vai su X
Crosetto critica il piano Trump per l’Ucraina: “Molto duro per Kiev, alcuni punti sono inaccettabili” - Alla timidezza di Meloni e Tajani si contrappone, se si parla di piano di pace per l’Ucraina, la decisione del ministro della Difesa Guido Crosetto. Come scrive ilfattoquotidiano.it
Il "Piano Trump" per l'Ucraina celebra la forza. E il diritto? - Il "Piano Trump” per mettere fine alla guerra in Ucraina appare, purtroppo, quale frutto avvelenato del modo in cui la crisi ucraina è stata affrontata sin dall’inizio. Scrive avvenire.it