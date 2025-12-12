Il dibattito sul piano di Trump è un’altra macabra presa in giro

Il dibattito sul piano di Trump e le concessioni territoriali richieste all'Ucraina si configura come un'ulteriore presa in giro, alimentando un rovesciamento delle responsabilità. Si dipinge un quadro in cui sono gli ucraini a essere i riluttanti, ignorando le vere dinamiche e le conseguenze di una trattativa che rischia di minare la stabilità della regione.

Tutto il dibattito sul cosiddetto piano di pace trumpiano e le «concessioni territoriali» richieste all'Ucraina somiglia molto a una grande presa in giro, che contribuisce al consueto rovesciamento della realtà e delle responsabilità, come se fossero gli ucraini a fare i difficili, a non voler cedere questo o quel misero pezzetto di terra in cambio della pace. Rovesciamento che è il cuore della narrazione putiniana, ripetuta ogni giorno in Italia da politici e giornalisti di cui dovremmo vergognarci, tutti quanti noialtri, non essendo evidentemente capaci di farlo loro (e pure quelli che li applaudono, che li invitano nei loro programmi e che continuano a trattarli come autorevoli pensatori).

