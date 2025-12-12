Il declassamento del lupo? Una scelta antiscientifica

Il recente voto della Camera sul declassamento del lupo ha suscitato molte polemiche, evidenziando come tale decisione sia stata presa senza basarsi su dati scientifici. Questa scelta, ritenuta da molti come influenzata da interessi di parte, mette in discussione la corretta gestione della fauna selvatica e la tutela di questa importante specie.

“Il voto favorevole della Camera sul declassamento del lupo è assolutamente antiscientifico e preso per soli interessi di parte”. Così Cristiano Fant – responsabile Leal Fauna Selvatica e operatore esperto in Etologia relazionale – ha commentato la decisione di abbassare il grado di protezione. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Leal contro il declassamento del lupo, pregiudizio grave e irreparabile. Ha fatto ricorso al Tribunale di Giustizia Europeo #ANSA Vai su X

Il PD vuole insegnarci a “convivere col lupo”. Peccato che per anni hanno legato le mani alle istituzioni pur di difendere l’animale. Oggi il centrodestra ha detto basta: declassamento approvato e più strumenti ai territori. Il PD protegge il lupo. Noi proteggiamo l - facebook.com Vai su Facebook

Declassamento del lupo in Italia, cosa cambia con l’approvazione alla Camera - La Camera approva la riduzione della tutela del lupo: è il primo passo per realizzare gli abbattimenti controllati in Italia ... Lo riporta fanpage.it

Declassamento del lupo, c'è il sì della Camera. Un altro passo verso norme che faciliteranno gli abbattimenti - L'aula di Montecitorio ha approvato il via libera alla legge di delegazione europea che contiene anche la direttiva approvata a livello Ue ... Come scrive msn.com

Gravissima decisione del Parlamento Europeo: il lupo non è più “strettamente protetto”

Video Gravissima decisione del Parlamento Europeo: il lupo non è più “strettamente protetto” Video Gravissima decisione del Parlamento Europeo: il lupo non è più “strettamente protetto”