Il declassamento del lupo? Una scelta antiscientifica
Il recente voto della Camera sul declassamento del lupo ha suscitato molte polemiche, suscitando accuse di scelte prive di fondamento scientifico. La decisione, ritenuta da alcuni come dettata da interessi di parte, mette in discussione l'importanza di basare le politiche sulla tutela della fauna selvatica su dati e studi affidabili.
“Il voto favorevole della Camera sul declassamento del lupo è assolutamente antiscientifico e preso per soli interessi di parte”. Così Cristiano Fant – responsabile Leal Fauna Selvatica e operatore esperto in Etologia relazionale – ha commentato la decisione di abbassare il grado di protezione. Trentotoday.it
Declassamento del lupo in Italia, cosa cambia con l’approvazione alla Camera - La Camera approva la riduzione della tutela del lupo: è il primo passo per realizzare gli abbattimenti controllati in Italia ... fanpage.it
Declassamento del lupo, c'è il sì della Camera. Un altro passo verso norme che faciliteranno gli abbattimenti - L'aula di Montecitorio ha approvato il via libera alla legge di delegazione europea che contiene anche la direttiva approvata a livello Ue ... msn.com
Cristiano Fant, responsabile Leal fauna selvatica, dice: «Il voto favorevole della Camera sul declassamento del lupo è assolutamente antiscientifico e quindi per soli interessi di parte. Sicuramente il ritorno del lupo in Italia ha riportato a galla paure ataviche. È - facebook.com facebook
Leal contro il declassamento del lupo, pregiudizio grave e irreparabile. Ha fatto ricorso al Tribunale di Giustizia Europeo #ANSA x.com
Gravissima decisione del Parlamento Europeo: il lupo non è più “strettamente protetto”