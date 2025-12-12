Il declassamento del lupo? Una scelta antiscientifica

Il recente voto della Camera sul declassamento del lupo ha suscitato molte polemiche, suscitando accuse di scelte prive di fondamento scientifico. La decisione, ritenuta da alcuni come dettata da interessi di parte, mette in discussione l'importanza di basare le politiche sulla tutela della fauna selvatica su dati e studi affidabili.

“Il voto favorevole della Camera sul declassamento del lupo è assolutamente antiscientifico e preso per soli interessi di parte”. Così Cristiano Fant – responsabile Leal Fauna Selvatica e operatore esperto in Etologia relazionale – ha commentato la decisione di abbassare il grado di protezione. Trentotoday.it

