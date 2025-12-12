il debutto noir di repek dai saggi al primo romanzo

Claudio Repek inaugura il suo percorso nel romanzo noir con

"Disonora il padre e la madre": con questo noir Claudio Repek passa dai saggi al romanzo. Pubblicato da Albatros edizioni, il volume sarà in distribuzione, nelle librerie e online, da questa settimana e verrà presentato oggi nella sala delle Logge del Grano, nel centro di Arezzo. All'incontro con i lettori parteciperanno Filippo Boni, giornalista, scrittore e assessore Regione Toscana; Camillo Brezzi, presidente Istituito storico aretino; Ivo Brocchi, giornalista; Roberta Casini, avvocata e consigliera Regione Toscana; Gianni Fruganti, già magistrato in Arezzo; Gabriele Mecheri, presidente della Cooperativa sociale Betadue e Marco Rossi, dirigente Cgil.