Il cuore delle anziane coperte ai clochard
Un progetto solidale nasce all’interno della casa di riposo Villa Teresa a Porretta Terme, dove le anziane coinvolte realizzano coperte con un gomitolo per aiutare i senzatetto. Un'iniziativa che unisce cura e solidarietà, offrendo conforto a chi vive in condizioni di emergenza e dimostrando l’importanza di piccoli gesti di generosità.
Un gomitolo per scaldare le persone senza fissa dimora. Questo è il titolo del progetto portato avanti all’interno della casa di riposo Villa Teresa a Porretta Terme. L’idea è molto semplice: fuori ci sono persone che vivono all’aperto, prive di un tetto sopra la testa e le anziane che vivono nella struttura conoscono l’arte dell’uncinetto e della lavorazione della lana. Allora perché non valorizzare queste competenze all’interno di una iniziativa di solidarietà? La proposta è arrivata, qualche mese fa, da Sheep Italia, una Onlus che opera nel campo dei diritti umani portando avanti la campagna ‘Coperte per i senza dimora’, pensata proprio per favorire iniziative simili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
