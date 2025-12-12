Il crypto zar di Trump David Sacks l' altro Elon Musk

David Sacks, co-fondatore di PayPal e figura influente della Silicon Valley, ha recentemente attirato l'attenzione per il suo coinvolgimento nel mondo delle criptovalute e il suo sostegno a Donald Trump. Con un passato improntato all'innovazione tecnologica, Sacks si sta affermando come una figura chiave nel panorama dei crypto e della politica di destra.

C’è un uomo che ha fatto fortuna con PayPal negli anni Novanta e da allora è una personalità nota e influente della Silicon Valley, che negli ultimi anni si è avvicinato a posizioni di destra e in particolare a Donald Trump. La persona in questione passa molto tempo su X, l’ex Twitter, è un trumpiano di ferro ed è di fatto consigliere del presidente, nonostante i suoi innumerevoli conflitti di interessi. Ma non è Elon Musk, la cui esperienza nella Casa Bianca è stata breve e si è conclusa mesi fa; stiamo parlando invece di David Sacks, che con Musk ha molte cose in comune, a cominciare dal paese di origine, il Sudafrica. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il “crypto zar” di Trump. David Sacks, l'altro Elon Musk

