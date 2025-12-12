Il Cremlino | Il cessate il fuoco solo dopo il ritiro ucraino dal Donbass

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Cremlino ha dichiarato che il cessate il fuoco sarà possibile solo dopo il ritiro ucraino dal Donbass, mentre proseguono i negoziati per una tregua nel conflitto ucraino. La disputa tra Mosca e Kiev si concentra ancora sulla regione contesa del Donbass, simbolo delle tensioni e delle difficoltà nel raggiungere un accordo di pace duraturo.

Continuano i negoziati per tentare di arrivare a una tregua nel conflitto in Ucraina. Nel braccio di ferro tra Mosca e Kiev il nodo resta il  Donbass conteso. Gli Usa spingono perché Zelensky lo ceda, il presidente ucraino sostiene che saranno i cittadini ucraini ad esprimersi con un referendum. Mosca non cede e ribadisce che non si fida del piano di pace abbozzato da Zelensky con i Paesi cosiddetti. Feedpress.me

cremlino cessate fuoco dopoIl Cremlino: “Cessate il fuoco solo dopo il ritiro ucraino dal Donbass” - Il ritiro dell'Ucraina dal Dombass è condizione fondamentale per il cessate il fuoco. dire.it

cremlino cessate fuoco dopoCremlino: “Donbass russo, cessate il fuoco solo con ritiro di Kiev”. Ricorso contro Ue su beni congelati - Il Cremlino stringe le condizioni per un eventuale stop ai combattimenti e torna a rivendicare il Donbass come “territorio russo”, legando ogni ipotesi di ... pupia.tv

il cremlino il cessate il fuoco solo dopo il ritiro ucraino dal donbass

© Feedpress.me - Il Cremlino: "Il cessate il fuoco solo dopo il ritiro ucraino dal Donbass"

Cremlino: 'La Posizione di Kiev Deteriora Giorno Dopo Giorno, Presto Dovranno Negoziare!'

Video Cremlino: 'La Posizione di Kiev Deteriora Giorno Dopo Giorno, Presto Dovranno Negoziare!'