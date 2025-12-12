Il Cremlino | Il cessate il fuoco solo dopo il ritiro ucraino dal Donbass

Il Cremlino ha dichiarato che il cessate il fuoco sarà possibile solo dopo il ritiro ucraino dal Donbass, mentre proseguono i negoziati per una tregua nel conflitto ucraino. La disputa tra Mosca e Kiev si concentra ancora sulla regione contesa del Donbass, simbolo delle tensioni e delle difficoltà nel raggiungere un accordo di pace duraturo.

Continuano i negoziati per tentare di arrivare a una tregua nel conflitto in Ucraina. Nel braccio di ferro tra Mosca e Kiev il nodo resta il Donbass conteso. Gli Usa spingono perché Zelensky lo ceda, il presidente ucraino sostiene che saranno i cittadini ucraini ad esprimersi con un referendum. Mosca non cede e ribadisce che non si fida del piano di pace abbozzato da Zelensky con i Paesi cosiddetti. Feedpress.me Il Cremlino: “Cessate il fuoco solo dopo il ritiro ucraino dal Donbass” - Il ritiro dell'Ucraina dal Dombass è condizione fondamentale per il cessate il fuoco. dire.it Cremlino: “Donbass russo, cessate il fuoco solo con ritiro di Kiev”. Ricorso contro Ue su beni congelati - Il Cremlino stringe le condizioni per un eventuale stop ai combattimenti e torna a rivendicare il Donbass come “territorio russo”, legando ogni ipotesi di ... pupia.tv Zelensky: «Washington vuole il nostro ritiro dal Donbass, ma serve un referendum». Il Cremlino: «Cessate il fuoco sopo dopo il ritiro di Kiev dal Donbass» - facebook.com facebook Anche nei giorni della grande trattativa per un possibile cessate il fuoco con Kiev, Putin persevera nella sua strategia di "russificazione" delle terre occupate. Dalle dirette tv sui civili ucraini accusati di collaborazionismo con Zelensky alla creazione di un'identit x.com © Feedpress.me - Il Cremlino: "Il cessate il fuoco solo dopo il ritiro ucraino dal Donbass"

Cremlino: 'La Posizione di Kiev Deteriora Giorno Dopo Giorno, Presto Dovranno Negoziare!'

