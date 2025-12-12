Il corteo e la cerimonia con l’opera d’arte Non Dimenticarmi

Oggi Milano celebra il 56° anniversario della strage di piazza Fontana, un evento tristemente storico che segnò profondamente la città. Attraverso un corteo e una cerimonia, viene ricordata la tragedia dell’attentato neofascista del 1969, che provocò numerose vittime. L’evento si arricchisce anche con l’opera d’arte “Non Dimenticarmi”, simbolo di memoria e riflessione.

Oggi Milano ricorda il 56° anniversario della strage di piazza Fontana, l’attentato neofascista del 1969 che causò 17 morti e 88 feriti. Via alla cerimonia alle 15.45 in piazza Scala, poi il corteo raggiungerà piazza Fontana, dove alle 16.37 è prevista la posa delle corone e un momento di silenzio. Parleranno il sindaco Giuseppe Sala, la storica Michela Ponzani, la studentessa Matilde Martinelli Boneschi, il vigile del fuoco Romeo Turrin, Enrico Vizza di Uil Milano e Federico Sinicato dell’Associazione Familiari. Saranno presenti la Sindaca di Brescia, Laura Castelletti e l’assessore alla Cultura di Bologna Daniele Del Pozzo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it