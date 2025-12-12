Il Conservatorio Maderna-Lettimi celebra il Natale con l' omaggio ad Antonio Vivaldi

Il Conservatorio Maderna-Lettimi inaugura la stagione natalizia con un concerto dedicato ad Antonio Vivaldi, domenica 14 dicembre alle 15.30 presso la Biblioteca Malatestiana. L’evento apre la rassegna “I suoni del pensiero – Meeting points fra mente e musica”, un percorso musicale che accompagnerà il pubblico tra le festività natalizie e oltre.

Domenica 14 dicembre, alle ore 15.30, la Biblioteca Malatestiana ospiterà il concerto di Natale del Conservatorio ‘Maderna–Lettimi’, primo appuntamento della nuova rassegna musicale “I suoni del pensiero – Meeting points fra mente e musica”, che accompagnerà il pubblico da Natale fino alla. Cesenatoday.it

In Biblioteca Malatestiana il concerto di Natale del Conservatorio Maderna-Lettimi - Protagonisti i solisti Anna Negroni, Beatrice Chiavacci e Gabriele Gardini ai violini e Baran Sohrabi e Fargol Miralaei ai violoncelli ... corrierecesenate.it