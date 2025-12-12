Il Comune tolga le sedi agli antagonisti

Il sindaco ha espresso fastidio per alcune critiche riguardanti il sostegno ai centri sociali e i disagi causati dai lavori del tram a Bologna. I cittadini si sentono invece offesi per le decisioni che, a loro avviso, penalizzano la qualità della vita e il decoro della città, sollevando dubbi sulla gestione e le scelte dell’amministrazione comunale.

Il sindaco si è offeso per alcune critiche. Siamo noi bolognesi che siamo offesi per quanto segue: 1) il Comune sostiene con i nostri soldi i centri sociali che poi devastano la città; 2) per come ha ridotto la città con i lavori del tram, per poi apprendere che via Indipendenza sarà chiusa e che quei poveretti che dovranno scaricare le merci dovranno farlo entro le 5 di mattina. Ed è un’amministrazione di ‘sinistra’. Aldo Milesi Risponde Beppe Boni Diciamola giusta, anche se non è confortante. Il Comune di Bologna concede le sedi a due movimenti di antagonisti che si sono resi molto spesso responsabili, insieme ad altri, di proteste violente, ultima quella che voleva impedire la partita di basket al PalaDozza tra Virtus e Maccabi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it