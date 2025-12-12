Il Comune finanzia la riqualificazione del campo di calcio della parrocchia di Boccaleone

Il Comune di Bergamo ha approvato un'importante iniziativa per il quartiere di Boccaleone, destinata alla riqualificazione del campo di calcio della parrocchia. Con l'approvazione di uno schema di convenzione da parte della Giunta comunale, si avvia un intervento volto a migliorare le strutture sportive e a promuovere l'attività nel quartiere.

Bergamo. La Giunta comunale ha approvato lo schema di convenzione che dà il via a un importante intervento di riqualificazione sportiva nel quartiere di Boccaleone. Grazie a un contributo dell’Amministrazione comunale di 180.000 euro, sarà possibile ristrutturare e ammodernare il campo da calcio a 7 in via Rovelli della Parrocchia Santi Pietro e Paolo Apostoli, trasformandolo in una moderna struttura in erba sintetica con nuovo impianto di illuminazione. L’intervento per la riqualificazione dell’area del campo sportivo dell’oratorio, del valore complessivo di 230.000 euro, nasce dalla volontà congiunta di Comune e Parrocchia di potenziare l’offerta sportiva per i più giovani, in un contesto urbano ad alta domanda di spazi per l’attività fisica, la socializzazione e l’aggregazione. Bergamonews.it

