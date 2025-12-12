Il Comune di Fossacesia rafforza l' organico comunale e riorganizza i servizi fra nuovi assunti e nomine dei responsabili

Il Comune di Fossacesia ha completato un significativo intervento di potenziamento dell’organico e di riorganizzazione dei servizi, con nuove assunzioni e nomine di responsabili. Questo intervento mira a migliorare l’efficienza amministrativa e operativa, garantendo una gestione più efficace e un servizio più adeguato alle esigenze della comunità.

Il Comune di Fossacesia ha portato a termine un importante processo di potenziamento dell’organico e di riorganizzazione dei servizi, ricostituendo tutti i settori e garantendo maggiore efficienza amministrativa e operativa. Le ultime assunzioni hanno interessato il settore 1, con l’ingresso di. Chietitoday.it FOSSACESIA: SI RAFFORZA LA POLIZIA LOCALE CON L’APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO - FOSSACESIA – il Comune di Fossacesia (Chieti) si dota di un nuovo regolamento per il servizio di Polizia Locale, con l’obiettivo di garantire maggiore efficienza, sicurezza e vicinanza ai cittadini. abruzzoweb.it Zero cani in canile, Comune di Fossacesia raggiunge il traguardo - Il Comune di Fossacesia raggiunge il traguardo di zero cani in canile grazie alla collaborazione tra cittadini, volontari e amministrazione comunale. ansa.it Il Comune di Fossacesia ha portato a termine un importante processo di potenziamento dell’organico e di riorganizzazione dei servizi, ricostituendo tutti i settori e garantendo maggiore efficienza amministrativa e operativa - facebook.com facebook