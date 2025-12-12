Il Comune di Coriano si riprende un gioiello di famiglia nuovi spazi per gli uffici comunali

Il Comune di Coriano ha acquisito un nuovo immobile in via Martin Luther King, destinato a ospitare i propri uffici. Questa operazione rappresenta un passo importante per migliorare l’efficienza amministrativa e offrire servizi più funzionali ai cittadini, segnando un investimento strategico per il territorio.

Il Comune di Coriano ha perfezionato l’acquisto dell’immobile situato in via Martin Luther King, destinato a ospitare uffici comunali. L’operazione è stata autorizzata con apposita deliberazione del consiglio comunale ed è il risultato di un percorso amministrativo avviato con avviso pubblico per. Riminitoday.it

Il Comune di Coriano mette a bando il Tennis Club: offerte entro il 2 gennaio - facebook.com Facebook