Il comandante delle forze Usa in America Latina ha lasciato l’incarico

L’ammiraglio Alvin Holsey, comandante delle forze militari statunitensi in America Latina, ha lasciato l’incarico andando in pensione con due anni di anticipo. La sua partenza segna una significativa transizione nelle operazioni militari nella regione, suscitando attenzione su possibili cambiamenti nelle strategie e nelle relazioni tra gli Stati Uniti e i paesi latinoamericani.

L’ammiraglio Alvin Holsey, responsabile delle forze militari statunitensi in America Latina, è andato in pensione con due anni di anticipo. Le dimissioni arrivano in un momento di forti tensioni con il Venezuela, tra cui il recente sequestro da parte degli Stati Uniti di una petroliera e oltre 20 attacchi mortali contro imbarcazioni sospettate di trafficare droga. Reuters: è stato estromesso da Pete Hegseth. Secondo Reuters, che cita tre funzionari americani, Holsey sarebbe stato estromesso dal segretario alla Difesa Pete Hegseth, che mira a rafforzare le operazioni militari nella regione. L’ammiraglio si sarebbe trovato a dover bilanciare le richieste più aggressive della Casa Bianca con l’obbligo per le forze armate di rispettare la Law of War Manual, che vieta azioni contro persone incapaci di combattere o inermi. Lettera43.it Lascia il comandante delle forze Usa in America Latina 'silurato da Hegseth' - L'ammiraglio responsabile delle forze militari Usa in America Latina va in pensione oggi con due anni di anticipo, a causa delle crescenti tensioni con il Venezuela, che includono il recente sequestro ... msn.com Gli Usa ci ripensano: truppe speciali resteranno vicine ai confini afghani - «Dobbiamo mantenere alta l’attenzione sulle minacce nell’area» mette in guardia il generale Kenneth McKenzie, comandante delle forze di ... panorama.it ?? Tradizionale scambio di auguri con le Forze dell’Ordine Il Sindaco Gianpaolo Iacobini ha ricevuto in Comune il Comandante della Compagnia Carabinieri di Cassano, Capitano Chiara Baione, accompagnata dal Maresciallo Giuseppe Schena, e il - facebook.com facebook Ad Amman ???? con il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Gen. Luciano Portolano e il Comandante del Comando Forze Speciali, Amm. Paolo Pezzutti. x.com © Lettera43.it - Il comandante delle forze Usa in America Latina ha lasciato l’incarico

Afghanistan: Trump vuole silurare comandante forze Usa

Video Afghanistan: Trump vuole silurare comandante forze Usa Video Afghanistan: Trump vuole silurare comandante forze Usa