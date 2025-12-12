il collegio eugeniano storico luogo di studio in fase di trasformazione

Il Collegio Eugeniano, storico centro di studio, sta vivendo una fase di trasformazione. Dopo essere stato un luogo di formazione, sarà presto sede operativa di Opera di Santa Maria del Fiore, una delle più antiche fabbricerie italiane. I lavori di ristrutturazione segneranno un nuovo capitolo, collegando passato e futuro di questa importante realtà fiorentina.

Un tempo luogo di studio, in futuro quartier generale di una delle più antiche fabbricerie d'Italia. Il Collegio Eugeniano, attualmente interessato da lavori di ristrutturazione, diventerà la base operativa di Opera di Santa Maria del Fiore, per tutti i fiorentini semplicemente l' Opera del Duomo. Divenuto tutto d'un colpo noto alle cronache per la maxitruffa subita da Opera, il Collegio Eugeniano era un'antica facoltà di teologia con sede nel palazzo dello Studio Fiorentino. Questo fu istituito dal governo di Fiorenza nel '300: lo 'studium generale' era una scuola di arti superiori dove si insegnavano materie scientifiche, letterarie, giuridiche, filosofiche e teologiche che, per volere del Papa Clemente VI, godeva di tutti i diritti e i privilegi di una università, ma era sotto il controllo e l'autorità del vescovo.