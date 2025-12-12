Il ciuffo tirabaci è sulla fronte di tutti

Il ciuffo tirabaci, simbolo di seduzione e stile, sta tornando di tendenza. Questa caratteristica ciocca che si distingue sulla fronte rappresenta un elemento iconico della moda, capace di conferire un tocco di charme e personalità a chi lo sfoggia. Analizziamo come questa tradizione sia riemersa nel panorama contemporaneo, riaccendendo l’interesse per un dettaglio senza tempo.

Storicamente associato a un gesto di seduzione, l'ammaliante ciocca che si libera dal resto della chioma per cadere sulla fronte, sembra essere tornato sulla cresta dell'onda. Conquistando molti uomini famosi, tra gli ultimi Achille Lauro e Mahmood. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Il ciuffo tirabaci è sulla fronte di tutti