Il Chelsea è favorito per ingaggiare Mike Maignan nel 2026

Il Chelsea potrebbe presto rafforzare la propria rosa puntando su Mike Maignan, il portiere del Milan. Secondo fonti inglesi, il club londinese si trova in vantaggio nella corsa all’estremo difensore francese, il cui contratto con i rossoneri scadrà nel 2026. Di seguito, vi riportiamo fedelmente l’articolo pubblicato da un sito britannico.

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. L’allenatore del Chelsea Enzo Maresca saluta i tifosi allo Stamford Bridge (foto di Mike HewittGetty Images) Mike Maignan è stato collegato all’addio al Milan negli ultimi mesi. Il portiere della nazionale francese era fortemente legato ad un’uscita in estate, ma il Milan è riuscito a trattenerlo. Il contratto sarà in scadenza nell’estate del 2026 e si prevede che lascerà il club come free agent. Justcalcio.com

