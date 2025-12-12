Il Charity Corner di Fondazione Cr Firenze ospita Made in Sipario

Il Charity Corner di Fondazione Cr Firenze, situato presso l'ex Farmacia di Santa Maria Nuova, apre le sue porte a due realtà significative del territorio: Made In Sipario e Centro Terapeutico Europeo. Un’occasione per conoscere iniziative e progetti che contribuiscono alla crescita e al benessere della comunità fiorentina.

Firenze, 12 dicembre 2025 - Il Charity Corner di Fondazione Cr Firenze, presso l'ex Farmacia di Santa Maria Nuova, ospita due nuove importanti realtà del territorio: Made In Sipario e Centro Terapeutico Europeo. All'angolo tra piazza Santa Maria Nuova e via Maurizio Bufalini si trova il luogo che la Fondazione ha messo a disposizione delle organizzazioni del terzo settore, uno spazio a rotazione, un punto di riferimento e di accoglienza per le realtà solidali ai fini di offrire loro nuove opportunità per farsi conoscere e raccogliere fondi a sostegno delle diverse mission sociali. I visitatori possono sostenere le iniziative delle due Onlus attraverso acquisti solidali, ricevendo in cambio oggetti artigianali e prodotti unici.

