Il CEO di OpenAI non immagina di crescere un figlio senza ChatGPT ma c’è un limite da non superare

Fanpage.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il CEO di OpenAI ha condiviso come ChatGPT sia diventato uno strumento fondamentale nella sua vita quotidiana e nella genitorialità, affidandosi ai consigli dell’intelligenza artificiale. Tuttavia, ha sottolineato l’importanza di mantenere dei limiti, evidenziando un equilibrio tra innovazione e responsabilità nell’utilizzo di questa tecnologia.

Il numero uno dell'azienda che ha sviluppato ChatGPT ha raccontato a Jimmy Fallon di affidarsi in ogni aspetto della genitorialità ai consigli dell'intelligenza artificiale. Fidarsi ciecamente dell'IA per la cura dei figli potrebbe però celare delle insidie e svilire la componente "umana" nel rapporto tra genitori e figli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

ceo openai immagina crescere“Non riesco a immaginare di crescere mio figlio senza i suggerimenti di ChatGPT. Per anni i genitori ne hanno fatto a meno, ma oggi è impossibile”: così Sam Altman - È tra i fondatori e primo CEO di OpenAi e non si è risparmiato nel parlare bene di ChatGPT ospite di Jimmy Fallon. Come scrive ilfattoquotidiano.it

Sam Altman tornerà ad essere il CEO di OpenAI - A pochi giorni di distanza dal licenziamento, dopo un passaggio lampo in Microsoft, Sam Altman tornerà in OpenAI con il ruolo di CEO. Scrive punto-informatico.it

OpenAI's CEO Sam Altman SHOCKS the AI world with his latest GPT-5 UPDATE

Video OpenAI's CEO Sam Altman SHOCKS the AI world with his latest GPT-5 UPDATE