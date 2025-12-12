Il CEO di OpenAI non immagina di crescere un figlio senza ChatGPT ma c’è un limite da non superare

Il CEO di OpenAI ha condiviso come ChatGPT sia diventato uno strumento fondamentale nella sua vita quotidiana e nella genitorialità, affidandosi ai consigli dell’intelligenza artificiale. Tuttavia, ha sottolineato l’importanza di mantenere dei limiti, evidenziando un equilibrio tra innovazione e responsabilità nell’utilizzo di questa tecnologia.

Il numero uno dell'azienda che ha sviluppato ChatGPT ha raccontato a Jimmy Fallon di affidarsi in ogni aspetto della genitorialità ai consigli dell'intelligenza artificiale. Fidarsi ciecamente dell'IA per la cura dei figli potrebbe però celare delle insidie e svilire la componente "umana" nel rapporto tra genitori e figli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Grazie alla partnership con OpenAI, oltre 200 personaggi — da Marvel a Star Wars fino ai classici Disney — arrivano su Sora per dare ai fan il potere di creare video e immagini generative come mai prima d’ora. Una nuova frontiera dell’immaginazione sta per - facebook.com Vai su Facebook

“Non riesco a immaginare di crescere mio figlio senza i suggerimenti di ChatGPT. Per anni i genitori ne hanno fatto a meno, ma oggi è impossibile”: così Sam Altman - È tra i fondatori e primo CEO di OpenAi e non si è risparmiato nel parlare bene di ChatGPT ospite di Jimmy Fallon. Come scrive ilfattoquotidiano.it

Sam Altman tornerà ad essere il CEO di OpenAI - A pochi giorni di distanza dal licenziamento, dopo un passaggio lampo in Microsoft, Sam Altman tornerà in OpenAI con il ruolo di CEO. Scrive punto-informatico.it

OpenAI's CEO Sam Altman SHOCKS the AI world with his latest GPT-5 UPDATE

Video OpenAI's CEO Sam Altman SHOCKS the AI world with his latest GPT-5 UPDATE Video OpenAI's CEO Sam Altman SHOCKS the AI world with his latest GPT-5 UPDATE