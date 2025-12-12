Il celebre musical che ha incantato Broadway ' A Christmas Carol' in scena al TeatroTeam

Il musical «A Christmas Carol», famoso in tutto il mondo per la sua magia e il suo messaggio natalizio, arriva al TeatroTeam di Bari. Dopo il successo nelle precedenti stagioni, lo spettacolo si prepara a incantare il pubblico locale con le sue coinvolgenti interpretazioni e scenografie suggestive. L’appuntamento è fissato per domenica 28 dicembre alle 18.

Dopo i successi delle ultime stagioni, con decine di repliche e migliaia di spettatori in tutta Italia, arriva a Bari il musical «A Christmas Carol», in una data organizzata da Aurora Eventi: l'appuntamento è domenica 28 dicembre alle 18.30, al Teatroteam, per uno spettacolo che finora ha.

