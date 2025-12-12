Il Castello di Babbo Natale a Palombara Sabina

Il Castello di Babbo Natale a Palombara Sabina apre le sue porte fino al 6 gennaio 2026, trasformandosi nella magica dimora di Babbo Natale e dei suoi elfi. Un luogo incantato dedicato alle festività natalizie, ideale per far vivere ai visitatori un’esperienza fiabesca e coinvolgente tra tradizione e magia.

Il Castello di Babbo Natale è tornato a Palombara Sabina. Il Castello Savelli, fino al 6 gennaio 2026 diventa la casa di Babbo Natale e dei suoi simpatici elfi. Per tutto il periodo delle festività sarà possibile passeggiare tra i mercatini di Natale, scoprire le specialità enogastronomiche.

