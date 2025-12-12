Il caso Taiwan Le tensioni Cina-Giappone e il rischio boomerang

Le tensioni tra Cina e Giappone nel contesto del caso Taiwan stanno riaccendendo le dinamiche geopolitiche nel mondo. Le strategie aggressive di Putin e Xi Jinping stanno spingendo Germania e Giappone a rafforzare le proprie capacità militari, creando un effetto boomerang che potrebbe alterare l'equilibrio internazionale e aumentare i rischi di conflitto globale.

MONDO. A causa delle loro politiche aggressive Putin e Xi Jinping sono riusciti a risvegliare militarmente Germania e Giappone.

