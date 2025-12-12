Il ’caso’ Albanese approda in Consiglio Mozione di Palagi Spc e Pd spaccato Forti tensioni nella maggioranza
Il ’caso’ Albanese arriva in Consiglio comunale, creando forti tensioni nella maggioranza. Mercoledì, Dmitrij Palagi di Sinistra Progetto Comune presenterà una mozione per chiedere all’assemblea di esprimersi sulla risoluzione emendata dalla Commissione Pace, che propone di non concedere la cittadinanza alla relatrice ONU, ma di promuovere un’iniziativa pubblica per valorizzare i report di Francesca Albanese sulla Palestina.
Il caso Albanese approda in Consiglio comunale. Mercoledì prossimo il capogruppo di Sinistra Progetto Comune Dmitrij Palagi, con una mozione d'ordine, chiederà al Salone de' Dugento di esprimersi sulla risoluzione emendata uscita 48 ore fa dalla Commissione Pace: niente cittadinanza alla relatrice speciale Onu ma "l'impegno" a organizzare una iniziativa pubblica istituzionale in Comune per dare valore ai report di Francesca Albanese sulla questione palestinese. Una mossa, quella di Palagi, mirata a mettere con le spalle al muro la maggioranza, costretta con la mozione d'ordine a votare o meno lo spostamento dell'atto in cima all'ordine dei lavori del consiglio.
