Il caos alla Terapia intensiva del San Raffaele | in arrivo anche l’inchiesta della Procura mentre ai vertici dell’ospedale entra Zangrillo

Il San Raffaele di Milano si trova al centro di un grave episodio di caos nella sua Terapia intensiva, con l’apertura di un’inchiesta della Procura e il coinvolgimento di figure di rilievo come Zangrillo. La situazione è stata scatenata da decisioni gestionali contestate, che hanno portato a tensioni e interrogativi sulla gestione dell’ospedale e sulla sicurezza dei pazienti.

Milano, 12 dicembre 2025 – La prima mossa dell’ingegner Marco Centenari, ad del Gruppo San Donato, appena riprese le redini del San Raffaele da Francesco Galli, silurato dal cda dopo soli sei mesi per le 48 ore di caos generate dalla sua scelta di affidare a una cooperativa l’assistenza infermieristica in tre reparti d’area critica dell’ Iceberg, è stata chiamare Zangrillo. Alberto, primario di Anestesia e rianimazione e Terapia intensiva nonché referente delle aree cliniche dell’Irccs di via Olgettina dove lavora da oltre quarant’anni, professore e prorettore all’università Vita-Salute. Le scuse . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il caos alla Terapia intensiva del San Raffaele: in arrivo anche l’inchiesta della Procura mentre ai vertici dell’ospedale entra Zangrillo

Milano, caos in reparto: terremoto al San Raffaele - 1mattina News 10/12/2025

Video Milano, caos in reparto: terremoto al San Raffaele - 1mattina News 10/12/2025 Video Milano, caos in reparto: terremoto al San Raffaele - 1mattina News 10/12/2025

Cerca Video Caricamento del Video...

San Raffaele di Milano, notte di caos in terapia intensiva. La mail del medico: "Dosi decuplicate e terapie scadute" ift.tt/mbjIrc0 Vai su X

Rassegna Stampa Locale di Milano 9 dicembre 2025 Sanità & inchieste – Terremoto al San Raffaele Il CdA del Gruppo San Donato ha revocato l’incarico all’amministratore unico del San Raffaele, Francesco Galli, dopo il caos registrato in terapia intensiv - facebook.com Vai su Facebook

Il caos alla Terapia intensiva del San Raffaele: in arrivo anche l’inchiesta della Procura mentre ai vertici dell’ospedale entra Zangrillo - Il primario coinvolto dal nuovo amministratore Centenari: “Chiediamo scusa. Come scrive ilgiorno.it

San Raffaele, notte di caos in terapia intensiva. La mail del medico: "Dosi decuplicate e terapie scadute" - Infermieri di una cooperativa mandati allo sbaraglio. Lo riporta affaritaliani.it