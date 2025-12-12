Il campo da golf è pronto Ora va gestito

Il campo pratica da golf alle Cesane è ufficialmente aperto, segnando un nuovo spazio dedicato allo sport e al tempo libero. Durante una visita riservata alla stampa, autorità locali hanno presentato le caratteristiche, i dettagli e le prospettive future di questa nuova struttura, che si propone di diventare un punto di riferimento per gli appassionati di golf nella zona.

Alle Cesane il campo pratica da golf è pronto. Ieri i cancelli della nuova area dedicata allo sport con mazza e pallina si sono aperti per una visita in anteprima riservata alla stampa, in cui sindaco e assessore alle infrastrutture sportive hanno illustrato caratteristiche, numeri e futuro dell’impianto. "I lavori sono finiti – ha esordito il sindaco Gambini – e si chiude un capitolo iniziato ormai diversi anni fa, un cantiere di 280mila euro di cui 80mila finanziati dal GAL. Mancano ancora alcune strutture di servizio (la tettoia di lancio, la casetta servizi e un capanno-rimessa) la cui realizzazione probabilmente rientrerà nell’accordo col futuro gestore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it