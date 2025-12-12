Il calcio malato | offese sessiste all’arbitra Ha 17 anni è sotto choc
Una giovane arbitra di 17 anni di Siena è stata vittima di insulti sessisti durante una partita, suscitando preoccupazione e sdegno nel mondo dello sport. L'episodio, avvenuto lo scorso fine settimana, ha portato all'intervento del giudice sportivo, evidenziando le criticità legate alla discriminazione e ai comportamenti inappropriati nel calcio.
Siena, 12 dicembre 2025 – Nello scorso fine settimana un' arbitra della sezione di Siena, di 17 anni, è stata oggetto, come si legge nel dispositivo del giudice sportivo, di "un insulto volgare per motivi di sesso". È successo durante la partita di Terza Categoria, Montallese-Tuscar, giocata domenica e valida la decima giornata del girone A aretino. Cartellino giallo alle zebre. Danni al rinnovato stadio, il sindaco ammonisce i tifosi e il "Viareggio" Tutto è accaduto a seguito dell 'espulsione, per proteste, di un giocatore della squadra di casa. Un compagno dello stesso giocatore, ha a sua volta espresso il proprio disappunto nei confronti della direttrice di gara e si è preso, lo stesso, il cartellino rosso; come si legge ancora nelle carte ufficiali, a quel punto, il calciatore, di 38 anni, "proferiva all'indirizzo del medesimo (l'arbitro ndr ) l'insulto volgare".
