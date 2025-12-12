Il boss del Chelsea Maresca è l’allenatore del mese di novembre

Enzo Maresca, guida tecnica del Chelsea, è stato ufficialmente riconosciuto come l’allenatore del mese di novembre 2025 nella Premier League. La sua gestione ha portato risultati notevoli, consolidando la posizione dei Blues in classifica e suscitando grande entusiasmo tra tifosi e addetti ai lavori. Un riconoscimento che premia il lavoro e la crescita della squadra sotto la sua guida.

2025-12-12 14:25:00 Giorni caldissimi in redazione! Enzo Maresca è stato nominato allenatore del mese di novembre della Premier League. I Blues hanno raccolto 10 punti su 12 possibili e hanno pareggiato con la capolista Arsenal nonostante avessero 10 uomini per più della metà della partita. “Questo genere di cose accade perché fai le cose giuste in termini di prestazioni e risultati. Per noi novembre è stato fantastico”, ha detto Maresca. “A dicembre non abbiamo iniziato come avremmo voluto, anche se è solo una settimana fa. Quindi sono solo tre partite di fila in una settimana che non abbiamo ottenuto i risultati che ci aspettavamo”. Justcalcio.com

Chelsea-Benfica 4-1 al Mondiale per club: la squadra di Maresca vola ai quarti - Sarà il Chelsea di Enzo Maresca ad affrontare il Palmeiras nei quarti di finale del Mondiale per club. corriere.it

Maresca, è sempre mercato Chelsea: "Cerchiamo un nove. Sugli esuberi..." - Così Maresca sulla situazione dei calciatori che non rientrano nel progetto tecnico: "C'è ancora una settimana di finestra di trasferimento, speriamo di poter trovare soluzioni per tutti. tuttosport.com

