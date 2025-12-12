Il boom è arrivato con il ristorante

Il 1° marzo 2024 segna un nuovo inizio per la struttura, con la gestione dell’albergo passata a Daniele Tiano e la riapertura del ristorante. Un momento di rinnovamento che promette di portare nuova vitalità e opportunità, consolidando l’offerta ricettiva e gastronomica della località.

Dopo aver rilevato la gestione dell’albergo dal proprietario Roberto Spadoni il 1° marzo 2024, Daniele Tiano ha riaperto anche il ristorante. Stiamo parlando dell’albergo ristorante Maddalena, in viale delle Nazioni n.345 a Marina di Ravenna, ovvero una delle storiche attività del lido ravennate, attivo dal 1938. "Inizialmente – ha spiegato Daniele Tiano – assieme a mia moglie Anna abbiamo rilevato la gestione dell’albergo, una struttura su due piani, con 25 camere ed una capacità ricettiva fino a 45 persone. L’albergo, aperto tutto l’anno è dotato anche di un giardino esterno e di una piccola veranda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Il boom è arrivato con il ristorante"

Cerca Video Caricamento del Video...

Si tratta di cinque bambini e quattro bambine: un nuovo arrivato ogni 210 minuti ha costretto il personale sanitario a un vero tour de force https://bit.ly/boomnascite25 - facebook.com Vai su Facebook

Arriva il secondo appello del semestre filtro a Medicina. Boom di ripetenti a Fisica. Dal prossimo anno i nuovi programmi,torna il Latino alle medie #ANSA Vai su X