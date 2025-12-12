Il boom dell’e-commerce in India | sfide e attori in gioco

L'e-commerce in India sta vivendo un rapido sviluppo, trainato da investimenti miliardari e nuove dinamiche di mercato. Molti attori, noti e meno noti, si contendono una fetta di un settore in forte espansione, affrontando sfide e opportunità. Questo articolo esplora le principali tendenze, le sfide e i protagonisti di un mercato in fermento.

Investimenti miliardari, scalate silenziose di attori insospettabili e decine di startup semisconosciute che si fanno la guerra. L’ e-commerce indiano è caratterizzato da una spietata concorrenza per intercettare i consumi crescenti della classe media in espansione. In prima fila c’è ovviamente Amazon, pronta a investire 35 miliardi di dollari nel prossimo quinquennio per rafforzare la presenza nel Paese più popoloso del mondo. Poi c’è la piattaforma locale Meesho, sostenuta da SoftBank, che ha appena debuttato alla Borsa di Mumbai, mentre Flipkart, il marketplace più grande dell’India controllato da Walmart, punta a consolidare il suo primato nel Paese. Lettera43.it Poste Italiane. . Boom dei servizi per l’eCommerce di Poste Italiane, che si appresta alla volata di fine anno con la consegna di 50 milioni di pacchi per le festività natalizie. ? https://tgposte.poste.it/tgposte/2025/12/10/tg-poste-del-10-dicembre-2025/ #TGPost - facebook.com facebook © Lettera43.it - Il boom dell’e-commerce in India: sfide e attori in gioco