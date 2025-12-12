Il boom della musica deluxe | i migliori cofanetti da regalare a Natale

Il Natale si avvicina e il mercato offre una vasta scelta di cofanetti musicali deluxe, ideali come regali speciali. Questi set, ricchi di brani iconici e contenuti esclusivi, rappresentano un modo elegante per sorprendere gli appassionati di musica e riscoprire le proprie canzoni preferite in un’edizione raffinata.

Nell’epoca del tutto e subito, la musica è diventata un flusso continuo. Basta un clic per far suonare un brano, spesso relegato a sottofondo mentre si fa altro. Lo streaming, è vero, ha democratizzato l’ascolto, ma al prezzo di una fruizione sempre più superficiale, che tende a ridurre la musica a un servizio un dettaglio, consumato senza attenzione. Si ascolta a intermittenza sulle piattaforme streaming, tra notifiche, playlist automatiche e skip compulsivi. E così l’esperienza emotiva si assottiglia e la relazione con l’album o la canzone diventa leggera. Leggera e inconsistente come gran parte della musica di questo tempo. 🔗 Leggi su Panorama.it