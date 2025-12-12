Il Bologna vince in rimonta contro il Celta | doppietta di Bernardeschi

Il Bologna conquista una vittoria in rimonta contro il Celta Vigo, grazie a una splendida doppietta di Bernardeschi. Nonostante le numerose assenze, i rossoblù dimostrano carattere e determinazione, ribaltando il risultato nel secondo tempo e portando a casa i tre punti con una prestazione emozionante.

Vigo, 11 dicembre 2025 – EuroBernardeschi. EuroBologna. Eurogoduria. A Vigo, un Bologna martoriato dalle assenze va sotto nel primo tempo e la ribalta nella ripresa in otto minuti - dal 66’ al 74’ – con Bernardeschi: glaciale dal dischetto e spietato con l’esterno che manda Bologna in delirio. Il banco salta a Balaidos e Italiano fa festa coi suoi ragazzi. La partita la fa il Bologna, prima e dopo, a segnare però è il Celta, appena superato il quarto d’ora. Swedberg vince il duello con Lykogiannis (adattato centrale accanto ad Heggem: scelta forzata in mancanza di alternative), spostato regolarmente prima di incunearsi in area dalla destra e servire a rimorchio il fin troppo indisturbato Zaragoza, che appoggia facilmente l’1-0 alle spalle di Ravaglia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net