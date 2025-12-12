Il bimbo sfigurato le ucraine stuprate e le lacrime dei traduttori | i video che impazzano in rete

In rete circolano video scioccanti e testimonianze che vanno oltre i rapporti ufficiali sulla crisi in Ucraina. Tra immagini di bambini sfigurati, donne stuprate e traduttori emotivamente coinvolti, emergono storie di sofferenza e violenza che evidenziano la drammatica realtà del conflitto.

I racconti su cosa sta succedendo in Ucraina non si limitano alle testimonianze dei soldati al fronte o ai rapporti sulla situazione bellica, presentati da ufficiali, generali e presidenti. Come in ogni conflitto, a finire sulla linea di tiro sono soprattutto i civili, che hanno deciso di rimanere nei loro villaggi e nelle città nonostante l'avanzata dell'esercito di Vladimir Putin. Le loro testimonianze si stanno diffondendo nel nostro Paese e non solo, provocando la commozione di chi, per primo, deve tradurre queste storie. Questa mattina, al Senato, si è tenuta una conferenza stampa a cui ha partecipato la regista Alisa Kovalenko, membro della European Film Academy e della Ukraine Film Academy, che ha curato il film "Traces", un lungometraggio che racconta le storie di sei donne sopravvissute a violenze sessuali. Ilgiornale.it

